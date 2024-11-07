Atatürk Üniversitesi Laboratuvarı TÜRKAK'tan Akredite Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk Üniversitesi Laboratuvarı TÜRKAK'tan Akredite Oldu

Atatürk Üniversitesi Laboratuvarı TÜRKAK\'tan Akredite Oldu

Mühendislik Fakültesi Yakıt Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından akredite edilerek uluslararası standardı sağladı.

07.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Yakıt Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akredite edildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda Mühendislik Fakültesinin Yakıt Analiz Laboratuvarı, 14 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygunluk sertifikası aldı.

Yüksek teknolojili ve yüksek doğruluk hassasiyetine sahip cihazlar ile başta bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektöre de hizmet sunan Yakıt Analiz Laboratuvarı, katı ile sıvı yakıt analizleri yaparak, sektördeki ihtiyaçlara uygun geniş ve kapsamlı araştırma yapılmasına zemin hazırlıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin akademik ve sanayi iş birlikleriyle sektöre yönelik çözüm odaklı çalışmalarının süreceğini belirtti.

Laboratuvarın akredite edilmesinin, kalite standardına uygunluğunun da en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımızı sadece akademik camiada değil, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak şekilde de yönlendirmeye büyük önem veriyoruz. Yakıt Analiz Laboratuvarı, üniversitemizin bu stratejik amacına hizmet eden önemli bir yapıdır. TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesi, laboratuvarımızın sektöre olan katkısını ve uluslararası düzeyde kabul edilen kalite standartlarına uygunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu akreditasyon, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal ölçekte enerji sektörü ve çevre koruma alanlarında önemli gelişmedir."

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu da enerji sektöründe yapılan araştırmaların daha kaliteli ve güvenilir verilerle desteklenmesinde öncü olacak laboratuvarın enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki projelere de önemli katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Atatürk Üniversitesi, Teknoloji, Enerji, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi Laboratuvarı TÜRKAK'tan Akredite Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 22:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Laboratuvarı TÜRKAK'tan Akredite Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.