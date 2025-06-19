Atatürk Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Atatürk Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni
19.06.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO'da mezuniyet töreni gerçekleştirildi, öğrenciler belgelendi.

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören gerçekleştirildi.

Okulun müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende, mezun öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı dileğinde bulunan Nadaroğlu, "Kuruluşundan bu yana geçen 45 yılı aşkın sürede sanayi ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan gücünü yetiştirme ilkelerini benimseyen okulumuz, bugün 14 bölüm, 15 programla bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmaya devam etmekteyiz.

Değerli velilerimiz, evlatlarınız sizlerden aldıkları güçle azim ve kararlılıkla çalışıp bu rütbeye eriştiler. Okulumuzun değerli öğretim elemanları, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı, görev bilinciyle yetişen bu genç teknikerlerimizin elde edecekleri başarılar sizler içinde en büyük gurur kaynağı olacaktır. Sevgili mezunlarımız, almaya hak kazandığınız diploma sadece birer belge değil. Bilgi, emek, özveri ve hayatın somut bir sembolüdür."

Okul birincilerinden Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencisi Şenay Kılıç da mezun olmanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Bu kürsüye sadece bir diploma almak için değil, yarım kalan bir hayali tamamlamanın mutluluğunu paylaşmak için çıkıyorum. Çünkü bu başarı sadece eğitim sürecimin değil yıllar içinde biriken sabrın, yeniden başlama cesaretinin ve asla geç olmadığını gösteren inancın ürünüdür." diye konuştu.

Okul birincilerinden Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Muhammet Emin Alay ise eğitim hayatlarından kendilerine yol gösteren aileleri ve hocalarına teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgelerinin verildiği törende, okul birincilerinin isimleri yaş kütüğüne çakıldı.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum
İran’da Mossad ajanının yakalanma anı Aracından çıkanlar dehşete düşürdü İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İngiltere savaşa mı katılıyor Süveyş Kanalı’ndaki görüntü ses getirdi İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı
Fenerbahçe’nin yeni transferi 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek
Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı tarih belli oldu Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Trump, İran’a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
“Zararsız öldürmeyin“ dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı "Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
İran’ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu
SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:48
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
13:56
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
13:50
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
13:35
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
13:22
Caner Erkin’e büyük şok
Caner Erkin'e büyük şok
12:14
Son şampiyondan Nico Williams bombası
Son şampiyondan Nico Williams bombası
12:09
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
12:04
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:49:36. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.