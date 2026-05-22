Atatürk Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni

22.05.2026 21:40
İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler belgelerini aldı, fakülte de başarılarını kutladı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Erzurum Halk Oyunları bar ekibinin gösterisiyle devam etti.

Programda, İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Medya ve İletişim ile Gazetecilik bölümlerine ait sinevizyon gösterileri yapıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu güzel ve mutlu günde birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

İnsanın en mutlu günlerinden bir tanesinin de üniversitede eğitimini tamamlayıp mezuniyeti yaşamak olduğunu ifade eden Taşçıoğlu, "Çocuklarınız, köklü ve önemli bir üniversitede ve çok donanımlı bir fakültede eğitim alarak mezun oluyorlar. Mezuniyet aynı zamanda bir başlangıç çünkü mezuniyetle beraber karşılarına iş hayatı çıkıyor. Burada aldıkları eğitimle, disiplinle, kazandıkları beceri ve yetkinliklerle yarının iletişim dünyasında çok önemli pozisyonlarda ve kurumlarda görev alacaklar." dedi.

Öğrencilerin mezuniyetle birlikte farklı bir sorumluluk aldığını anlatan Taşçıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya çok önemli medeniyetlere beşiklik etmiş. Biz bu coğrafyaya yerleştikten sonra bu coğrafya bizimle birlikte huzura ve barışa ermiş. Medeniyetlere beşiklik etmiş bu coğrafyada emperyalist ülkelerin çok büyük planları var. Dolayısıyla bu zor coğrafyada her mezun etmiş olduğumuz iletişim öğrencimiz mutlaka bu sorumlulukla mesleğine sımsıkı bağlanarak yarının Türkiye'sinin inşa edilmesinde çok önemli görevler ve sorumluluklar üstlenecekler."

İletişim dünyasında hakkaniyetle doğru ve gerçeğin peşinde olan mezunlara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Taşçıoğlu, "Öğrenciler bulundukları görevlerde aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim üzerine kamu yararını ortaya koyarak hem ülkemizin hem de gönül coğrafyamızın beklentilerini karşılayacak sorumlulukları yerine getireceklerdir." diye konuştu.

Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA

