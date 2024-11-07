Atatürk Üniversitesi\'nde Narkogençlik Semineri

Güncel

Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "Narkogençlik" eğitim seminerinde, uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkileri örneklerle anlatıldı.

Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilaydan eğitimci personellerinin katılımıyla madde kullanımı ve bağımlılığıyla ilgili öğrencileri bilinçlendirme amaçlı "Narkogençlik" adlı eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde, alanında uzman eğitmenler öğrencilere, uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkileri, uyuşturucu maddenin zararlarını örnekler vererek anlattı.

Seminerde bir konuşma yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, son yılların vebası niteliğinde olan ve gençleri derinden yaralayarak geleceklerini karanlığa sürükleyen, en önemli toplumsal problemlerinden birinin uyuşturucu madde bağımlılığı olduğunu söyledi.

Bu konuda sosyal farkındalık oluşturmak için bir araya gelindiğini belirten Yazıcı, "Fakülte olarak gençleri bu alanda bilinçlendirebilmek ve sorumluluk bilincine sahip olabilmelerini sağlamak için paydaş kurumlarla çalışma yürütüyoruz. Semineri İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay kuruluşu ile düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Böylesine önemli bir amaca hizmet edecek olan eğitim seminerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 'Bir kereden bir şey olmaz' demeyin bir kereden çok şey olur." ifadelerini kullandı.

Narkotik maddeleri, merkezi sinir sistemini uyuşturanlar, merkezi sinir sistemini uyaranlar ve hayal gösterenler olarak üç ana gruba ayıran eğitimciler ise katılımcılara, şu bilgileri paylaştı:

"Uyuşturucu madde kullanımına başlama nedeni, merak, özenme, psikolojik bunalım ve kullananların baskılayıcı söz ve tavırları sebebiyle olabilir. Çözümleri ise tedavi merkezlerinde psikolojik fiziksel destek almaktır, aynı zamanda araştırmalar spor yapmanın da önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Uyuşturucu madde kullanımında ilk olarak dış görünüşünüze zarar verir hızlı, sağlıksız bir şekilde kilo verirsiniz sonrasında gözlerinizin altında geçmeyen morluklar, açık yaralar, diş çürümesi, terleme, titreme ve bunlar gibi birçok olumsuz etkiye vücudunuz maruz kalır."

Film, müzik, dizi ve sosyal platformlar aracılığı ile uyuşturucu madde güzellemesi yapıldığına dikkati çeken eğitmenler, uyuşturucu madde ihbarını İçişleri Bakanlığının geliştirdiği "uyuma" uygulamasından yapılabileceğini anlattı.

Seminer, Prof. Dr. Yazıcı tarafından eğitmenlere teşekkür belgeleri takdimiyle sona erdi.