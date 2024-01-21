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Atatürk Üniversitesi'nde Öğrencilere Kahve Demleme Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Öğrencilere Kahve Demleme Eğitimi Verildi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi'nde düzenlenen kahve yapımı atölyesinde öğrencilere uygulamalı kahve demleme eğitimi verildi. Barista eğitmeni Aykut Yaşar, Türk kahvesi yapımının püf noktalarını anlattı ve doğru bilinen yanlışları düzeltti. Öğrenciler, kahvenin nasıl doğru bir şekilde yapılması gerektiğini öğrenerek şaşırdılar ve yeni nesil demleme modelleri hakkında bilgi sahibi oldular.

21.01.2024 - 11:28,
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ERZURUM Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi'nde öğrencilere uygulamalı kahve demleme eğitimi verildi. Barista eğitmeni Aykut Yaşar, Türk kahvesi demlemenin püf noktalarını anlattığı öğrencilere nasıl içileceğini de gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi'nde düzenlenen 'kahve yapımı atölyesi'ne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Barista eğitmeni Aykut Yaşar, dünyanın çeşitli yerlerindeki kahve gelenekleriyle ilgili bilgi verdiği eğitimde Türk kahvesi yapımını uygulamalı olarak anlattı. Hazırladığı kahveleri katılımcılara ikram eden Aykut Yaşar, içiminin nasıl olacağını da gösterdi. Türk kahvesi yapımının püf noktaları hakkında bilgi veren Yaşar, en iyi kahvenin soğuk suyla değil 55-60 derece sıcak suyla hazırlanacağını söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimde kahve konusunda doğru bildikleri bilgilerin yanlış olduğunu gördüğünü söyleyen Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Filiz Harmandar, "Kahveyi çok seviyorum ama bildiğimiz bazı şeyler yanlışmış. Bunların başında da kahvenin soğuk suyla değil sıcak suyla yapılması oldu" dedi.

İletişim Fakültesi öğrencisi Fatma Babatoğlu da şimdiye kadar Türk kahvesinin köpüklü olmasının doğru olarak bilindiğini ancak anlatılanlardan bunun yanlış olduğunu öğrendiğini söyledi.

SOĞUK SU KAHVEYİ ACILAŞTIRIR

Yıllardır kahve dersi verdiğini söyleyen barista eğitmeni Aykut Yaşar, amaçlarının öğrencilere kahve yapımını doğru bir şekilde öğretmek olduğunu söyledi. Doğru bilinen birçok yanlışı yeniden öğrettiklerini ifade eden Yaşar, şunları söyledi:

"Türk kahvesinde yapılan yanlışlardan bir tanesi soğuk su kullanmak. Soğuk su kullandığınız zaman kahvede acılaşma oluyor. Ilık su kullanırsanız tatlılaşma olur. Biz genelde 55-60 derece sıcak su kullanıyoruz kahvenin çözülmesini sağlayıp ve acılaşmasını önlüyoruz. Altı geniş olacak üst kısmı dar olan fincanları tercih edin. Kahvenin tat profilini daha iyi alırsınız. Bunun yanında bir de demleme modellerimiz var. Yeni nesil demleme modelleri uyguluyoruz. Suyun sıcaklığından tutun terazide her şeyi ölçülü bir şekilde yapıyoruz. 1 gram kahveye 16 milim su koyuyoruz filtre kahvelerde. Yeni nesil demleme Erzurum'da yeni başladı. Erzurum'da yeni nesil akımının eğitimlerini veriyoruz öğrencilere ücretsiz derslere başladık. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi bölümünde bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Mezun olan insanların bu işi benimseyip öğrenmeleri gerekiyor ki doğru uygulamayı yapsınlar. Biz elimizden geldikçe onlara destek verip gelişmesini sağlıyoruz."

KARTON BARDAĞI SUYLA ÇALKALAYIN

Kahve içilen karton bardakların sudan geçirilmesi tavsiyesinde bulunan Yaşar, "Kahve içerken kesinlikle karton bardakların suyla çalkalanmasını sağlayın. Kahve demlerken filtre kağıdı bile tadını etkiliyor. Onun için kahvenin konulacağı karton bardağı sudan geçirmek gerekiyor" dedi.(DHA)

Atatürk Üniversitesi\'nde Öğrencilere Kahve Demleme Eğitimi Verildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nde Öğrencilere Kahve Demleme Eğitimi Verildi - Son Dakika
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