Atatürk Üniversitesi Öğrencilere Ücretsiz İftar Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk Üniversitesi Öğrencilere Ücretsiz İftar Verecek

Atatürk Üniversitesi Öğrencilere Ücretsiz İftar Verecek

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle ramazan ayı boyunca öğrencilerine merkezi yemekhanede özel menülerle ücretsiz iftar yemeği verecek. Ayrıca Pasinler, Narman, Oltu, İspir, Aşkale ve Hınıs kampüslerinde de iftar yemeği düzenlenecek. Öğrenciler, gıda mühendisleri kontrolünde steril şekilde hazırlanan yemeklere ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak ulaşabilecekler.

11.03.2024 22:07  Güncelleme: 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, ramazan ayı boyunca öğrencilerine ücretsiz iftar verecek.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, ramazan ayı boyunca merkezi yemekhanede özel menülerle öğrencilerine ücretsiz iftar yemeği verecek.

Merkezi yemekhane dışında Pasinler, Narman, Oltu, İspir, Aşkale ve Hınıs kampüslerinde de iftar yemeği düzenlenecek.

Atatürk Üniversiteli öğrenciler, gıda mühendisleri kontrolünde steril şekilde hazırlanan yemeklere ramazan ayı boyunca ücretsiz şekilde ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin, ders çıkışlarında doğrudan yemekhaneye giderek ücretsiz iftar yemeğinden faydalanabileceğini ifade etti.

Öğrencilerin ailelerinin birer emaneti olduğunu ve her türlü imkanı seferber ettiklerini belirten Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle iftar saatlerinde yemekhanelerimizde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Burada öğrencilerimizin mağdur edilmemesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnanıyorum ki ramazan ayını üniversitemiz içerisinde en güzel şekilde geçireceğiz. Ramazan ayı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, bereketli bir aydır. Birliği ve kardeşliği en derinden hissettiğimiz bu ayda öğrencilerimizin bütçesine katkı sağlamak, onları iftar sofralarında bir araya getirmek için çalışmalar yürüttük. Bu çalışma neticesinde Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaptık ve öğrencilerimizin ücretsiz şekilde iftarlarını yapabilme zeminini oluşturduk."

Çomaklı, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu'ya teşekkür ederek, ramazan ayının şehre, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Yemek, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi Öğrencilere Ücretsiz İftar Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
20:51 Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
22:14 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
18:09 Netanyahu’dan Biden’ın “İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor“ sözlerine yanıt Netanyahu'dan Biden'ın "İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor" sözlerine yanıt
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 23:11:51. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Öğrencilere Ücretsiz İftar Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement