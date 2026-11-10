Atatürk, vefatının 88. yılında Anıtkabir ve Dolmabahçe'deki törenlerle anılacak - Son Dakika
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Atatürk, vefatının 88. yılında Anıtkabir ve Dolmabahçe'deki törenlerle anılacak

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında yurt genelinde, KKTC'de ve dış temsilciliklerde anılacak. Özgür Özel Anıtkabir'deki resmi törene katılacak, Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada da tören düzenlenecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında yurt genelinde, KKTC'de ve dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak.

(Ankara/08.45)

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada tören yapılacak.

(İstanbul/09.05)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 kapsamında "Taahhütlerden Eyleme: Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikanın Rolü" paneline ve önceki dönem COP başkanları toplantısına katılacak.

(Antalya/09.30/10.00)

2 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, COP31 kapsamında Dünya Sağlık Örgütü İklim Değişikliği Özel Girişimi Günü'nün yüksek düzeyli açılış programına iştirak edecek.

(Antalya/09.00)

3 - TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 kapsamında UEA Enerji Bakanları Toplantısı'na, IRENA Küresel Jeotermal Taahhüdü Üst Düzey Etkinliği'ne, COP31 Liderler Etkinliği'ne, Azerbaycan Enerji Bakanlığının "Elektrik Çağına Güç Vermek: COP31 Vizyonunu Hayata Geçirmek İçin COP29 Şebeke ve Enerji Depolama Taahhüdünün Yerine Getirilmesi" Etkinliği'ne, Türkiye Yenilenebilir Enerji Hızlandırma ve Temiz Enerjiye Geçiş Platformu Lansmanı ve Niyet Mektubu İmza Töreni'ne katılacak.

(Antalya/11.00/13.00/15.30/16.00/17.30)

2 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi Tanıtımı ve Tarım Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/15.00)

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, COP31 kapsamında Havalimanı Karbon Akreditasyonu Ödül Töreni'ne, Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na, 5G Bağlantısı ile Türk Telekom Malatya Güneş Enerjisi Santrali Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, Ulaşım-Enerji Alanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Standı'nı ziyaret edecek, Boeing ve THY ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları İmza Töreni ile Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.00/11.00/14.30/14.45/15.30/16.30)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek ve kira sertifikası satışı yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşmelerine katılacak.

(11.00/TBMM)

2 - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı beşinci hafta maçının hazırlıklarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/17.15)

3 - BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında Türk Telekom, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımıyla, TOFAŞ ise İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Cluj/20.00/Trento/22.00)

4 - Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, Azerbaycan'ın Sabah ekibine konuk olacak.

(Bakü/19.00)

5 - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart-On Hotels Alanya Belediyespor ve Spor Toto-Akedaş Onikişubat Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.30/19.30)

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Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkDolmabahçe SarayıÖzgür ÖzelAnıtkabirPolitikaGüncelKıbrısTörenSon Dakika

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