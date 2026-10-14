Ateş Serbest-2026 tatbikatı Ankara Polatlı'da tamamlandı, MSB görüntüleri paylaştı

Ateş Serbest-2026 tatbikatı Ankara Polatlı'da tamamlandı, MSB görüntüleri paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, TSK'nın ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2026 tatbikatının Ankara Polatlı'da tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, paylaşımında tatbikatın üstün ateş gücü, yüksek koordinasyon kabiliyeti ve harekat etkinliğini ortaya koyduğunu belirtti, görüntülere de yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatının tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatı tamamlandı.
"Çelik irade, sarsılmaz disiplin, tam isabet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve harekat etkinliğini ortaya koyduğu Ateş Serbest-2026 faaliyeti başarıyla tamamlandı." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı.
Kaynak: AA
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