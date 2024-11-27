Ateşkes Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı

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Arap ülkeleri ve kuruluşları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes sağlanmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurması için de "önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Filistin

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, benzer bir ateşkesin Gazze Şeridi'nde de uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada "ateşkesin, bölgeyi kapsamlı bir patlamaya sürükleyen İsrail politikaları sonucu yaşanan şiddet ve istikrarsızlığın durdurulmasına katkı sağlaması" temennisinde bulunuldu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, yürürlüğe giren ateşkesin benzerinin Gazze Şeridi'nde de yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Hamas

Hamas'tan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes kararı sonrasında yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi, Filistinli sivillerin evlerine dönüşünün sağlanması, saldırıların tam olarak durdurulması ve esir takası anlaşmasının eksiksiz yapılması" durumunda Gazze'de ateşkes için işbirliği yapılacağı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'la yaptığı ateşkes için "İsrail'in kendi belirlediği şartları yerine getirmeden şartları kabul etmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu haritasını zorla değiştirme yanılsamasını ve Lübnan direnişini mağlup etme yanılsamasını yıkmak için önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Hizbullah'ın mümkün olan her yolla Filistin mücadelesini desteklemeye devam edeceğinden eminiz." ifadesine yer verildi.

FKÖ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Lübnan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Şeyh yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırılara da son verilmesi çağrısında bulundu.

Şeyh açıklamasında, "Lübnan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası topluma, İsrail'e Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki suç savaşını durdurması ve İsrail'e Filistin halkına karşı uyguladığı tüm tırmandırıcı tedbirleri durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen

Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, ateşkes kararından memnuniyet duyulduğu ve anlaşmaya bağlı kalınması gerektiği belirtildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın gösterdiği direnişin İsrail'i ateşkesi kabul etmeye zorladığını kaydetti.

Abdusselam, "İsrail ordusu, sağlam bir direnişle karşılaşmamış olsaydı teslim olmayacak ve ateşkesi kabul etmeyecekti" değerlendirmesinde bulundu.

Husi Sözcü, yürürlüğe giren ateşkes ile Hizbullah'ın İsrail karşısında bir zafer elde ettiğini savundu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkese varılması konusunda gösterilen tüm uluslararası çabaların takdir edildiği ifade edildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada ateşkesin kalıcı olmasının temenni edildiği ifadelerine yer verildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın bölgedeki askeri gerilimin dindirilmesi, masum sivillerim korunması, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve insani yardımların ulaştırılması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Filistin sorununun, iki devletli çözüm temelinde uluslararası hukuka ve meşru kararlara göre çözülmesi çağrısı yapıldı.

-Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Gazze'ye yönelik acımasız saldırıların durdurulması istendi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da bölgede gerilimin düşmesine, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanmasına ve tüm Lübnan topraklarında kontrolü ele geçirmesine imkan sağlayacak olan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail ile Lübnan arasında ateşkes ilan edilmesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Bu anlaşmayla beraber Lübnan halkının maruz kaldığı şiddet, yıkım ve acıların son bulması temenni edilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkına yönelik saldırıların ve katliamların durması için etkin ve ciddi adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Filistin Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası toplumdan "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını" istedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, tüm tarafların BMGK'nın 1701 sayılı kararını uygulayarak anlaşmaya bağlı kalmaları gerektiğini vurguladı.

İİT Genel Sekreteri, bu anlaşmanın "Gazze Şeridi'ne ve işgal altındaki Filistin topraklarını hedef alan saldırının derhal durdurulması doğrultusunda atılan bir adım olmasını" temenni ettiğini ifade etti.

KİK

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, anlaşmanın "Lübnan'daki saldırıların durması, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, 1701 sayılı kararın uygulanmasının yanı sıra göçe zorlananlar ile sığınmacıların topraklarına geri dönmesi" konusunda ciddi bir adım olmasını umduğunu aktardı.

Budeyvi, tüm tarafları "anlaşmaya uymaları; bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya" çağırdı.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise anlaşmanın, akan kanların durması ve durumun sükunete ermesi konusunda önemli bir adımı temsil ettiğini; eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sığınmacıların kendi topraklarına yeniden dönmesine hazırlık kapsamında İsrail askerlerinin en kısa sürede Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi konusundaki icraatlarını tamamlaması gerektiğini belirten Ebu Gayt, "Gazze'de bir an önce ateşkes anlaşmasına varılması için çalışmaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi

Filistin İslami Cihad Hareketi, anlaşmayı "İsrail'in kendi kuruntularına göre bir Orta Doğu yaratma çabasını bozan önemli bir başarı" olarak değerlendirdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah'a destek açıklaması yapmıştı.

Nahhale, Hizbullah'a hitaben "Zafere kadar tek bir direniş olarak kalacağız." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.