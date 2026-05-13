Ateşkes İhlali: İsrail Lübnan’a Saldırıyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğle saatlerinden bu yana Yahun, Ayta Cebel, Kefer Ruman, Mecdel Zun, Hinniyye, Sadikin, Debaal, Abbasiyye, Deyr Kanun, Arabsalim, Halusiyye\ Haris ve Mansuri beldelerini hedef aldı.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) da Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplam 7 aracı hedef almış ve en az 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Hizbullah'tan İsrail saldırılarına karşı misilleme saldırıları

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail ordusuna yönelik 8 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Bint Cubeyl'de İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı ve asker topluluğunun kamikaze İHA'larla hedef alındığı, Bulat mevzisi ile Kavzah beldesindeki asker ve araçların roketlerle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah ayrıca Reşaf'ta bir askeri araç, Deyr Suryan'da bir D9 buldozer, Vadi el-Uyun bölgesinde ise "Namira" tipi askeri aracın hedef alındığını duyurdu.

Vadi el-Uyun ile Serbin arasında bulunan İsrail askerlerinin de roket saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.