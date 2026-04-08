Ateşkes Piyasaları Hareketlendirdi

08.04.2026 11:44
ABD ve İran arasındaki ateşkes, borsa ve petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara yol açtı.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes, küresel piyasalarda hızlı bir iyimserlik dalgası yarattı. Ateşkesin açıklanmasının ardından ABD borsa vadeli işlemleri yükselirken, petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la iki haftalık ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı duyurmasının ardından, hisse senedi vadeli kontratlarında güçlü yükseliş, enerji fiyatlarında gerileme görüldü.

ABD endeks vadeli işlemlerinde yüzde 2'yi aşan yükselişlerin yanı sıra teknoloji ağırlıklı Nasdaq vadelileri yüzde 2,8'e varan primler gördü. Dow Jones vadeli kontratları ise yaklaşık 900 puan civarında yükseldi. Uzmanlara göre bu gelişme ateşkesin ardınan riskli varlıklara yönelimin güçlendiğine işaret ediyor. Batı medyasında değerlendirmelerde bulunan analistler hem ABD hem de küresel hisse senedi piyasalarındaki bu artışın, savaş baskısının hafiflemesiyle birlikte büyüme ve karlılık beklentilerinin yeniden fiyatlanmasından kaynaklandığına dikkati çekiyor.

Jeopolitik risk priminin gerilemesi en sert şekilde petrol fiyatlarında hissedildi. ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatı, ateşkesin ardından yüzde 15'i aşan düşüşle varil başına 95 dolar seviyesine çekildi. Brent petrol tarafında da yüzde 5'i aşan geri çekilme, savaşın uzaması senaryosuna göre pozisyon almış yatırımcıların pozisyonlarından hızla çıkış yaptığını gösterdi. Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayacağı beklentisi arz yönlü kaygıları önemli ölçüde rahatlattı.

Ateşkesin ardından güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin zayıfladığı görüldü. Analistler, jeopolitik tansiyonun düşmesiyle piyasalarda risk alma iştahının belirgin biçimde arttığını vurguluyor.

Kaynak: ANKA

