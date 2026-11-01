Ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta İsrail tank ateşiyle yaralanan Filistinli öldü - Son Dakika
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Ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta İsrail tank ateşiyle yaralanan Filistinli öldü

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Deyr el-Belah'ta birkaç gün önce İsrail tank ateşiyle ağır yaralanan Filistinli bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasına göre, ateşkese rağmen süren saldırılarda 10 Ekim 2025'ten bu yana 1580 kişi öldü, 5 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birkaç gün önce düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Gazze Şeridi'nde can almaya devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail tanklarından birkaç gün önce Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin Masdar köyüne açılan ateş sonucu ağır yaralanan İbrahim Adil Said isimli Filistinli bu sabah hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1580 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 711 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı 175 bin 834'e ulaştı.

Kaynak: AA
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