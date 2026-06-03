Ateşkese rağmen Gazze'de 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail'in söz konusu saldırısında Filistinli 2 sivil yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki Muğraka bölgesini bombaladı.

Füzeli saldırıda ölen bir Filistinlinin cansız bedeni bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Bu arada İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin hem güneyi hem de kuzeyindeki bölgelerde geniş çaplı yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail'in güneydeki Han Yunus kentinde evleri patlayıcılarla havaya uçururken diğer taraftan da kenti yoğun topçu atışlarıyla hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 936 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 903 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 945, yaralı sayısı ise 173 bin 11 olarak açıklanmıştı.