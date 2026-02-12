Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de bir Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de bir Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

12.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahalesi'nde açtığı ateş sonucu Muhammed Selim Debabiş isimli genç yaşamını yitirdi. Debabiş'in cenazesi Baptis Hastanesine kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Burec Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırısında 4 kişi yaralandı.

Burec Mülteci Kampı'nda yaralananlar, bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda 2 çocuk ve ile bir kadın yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de bir Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:53:33. #7.11#
SON DAKİKA: Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de bir Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.