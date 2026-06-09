Gazze'de ateşkes ihlali: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de ateşkes ihlali: 2 yaralı

09.06.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bir Filistinli İsrail saldırısı sonucu yaralandı.

Saldırıda yaralanan 52 yaşındaki Mazin el-Bubli, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde ateş açması sonucu ise bir Filistinli çocuk yaralandı.

Yaralı çocuğun kentteki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkes ihlali: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
Marmara Adası’nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu Marmara Adası'nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu
Trump’a soğuk duş NBA tarihinde bir ilk yaşandı Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı

22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geliyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor
22:16
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor
Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 23:37:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkes ihlali: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.