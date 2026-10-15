Ateşkesin ardından Gazze'de İsrail saldırılarında 1505 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlediği saldırılarda 1505 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırıları nedeniyle 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 1505'e, yaralananların sayısının da 5 bin 332'ye çıktığı kaydedildi.

Ayrıca bugüne kadar İsrail saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan 838 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 74 bin 396'ya, yaralananların sayısının da 175 bin 449'a çıktığı bildirildi.

İsrail'in neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.