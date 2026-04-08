Ateşkesle Enerji Fiyatları Düştü - Son Dakika
08.04.2026 11:32
ABD, İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkes sonrası petrol ve doğal gaz fiyatları sert düştü.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesinı ardından petrol ve doğal gaz fiyatları sert biçimde düştü. Brent petrol 94 dolara kadar geriledi. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de her bin metreküp doğal gazın fiyatı, önce yaklaşık 500 dolara düştü. Halen, 545 dolar düzeyinde bulunuyor. Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da 300 dolar kadar geriledi. Motorin fiyatlarında cuma günü yüksek oranda indirim yapılması bekleniyor.

ABD-İsrail-İran savaşı, küresel düzeyde enerji fiyatlarının hızla artaması yol açtı. Brent petrol, Aralık 2025'te 60 dolar düzeyinde bulunuyordu, şubat ayında 70 dolara çıktı. Savaşla birlikte 117 doları gördü. ABD ile İran geçici ateşkesiyle Brent petrol, sert biçimde düştü. Brent petrol, halen 94-95 dolar aralığında seyrediyor.

Doğal gaz fiyatları da düştü

Geçici ateşkes, doğal gaz fiyatlarına da anında yansıdı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, her bin metreküp doğal gazın fiyatı, önce 500 dolara düştü. Halen, 545 dolar düzeyinde bulunuyor.

Doğal gaz sektör temsilcileri, mart ayının hemen başında TTF'te, 1000 metreküp doğal gazın 392 dolar olduğunu anımsatarak, "19 Mart'ta her bin metreküpü 759 dolara kadar çıktı. Geçici ateşkesle birlikte sabah saatlerinde 500 dolara kadar geriledi. Şu anda 545 dolar düzeyinde bulunuyor" dedi.

Motorinde büyük indirim yolda

Sektör temsilcileri, ABD ile İran geçici ateşkesinin, küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında 300 dolarlık bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Şu anki verilere göre motorine en az 14-15 TL indirim görünüyor. İndirim tutarı, perşembe sabah netleşecek. Cuma günü de pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor" dedi.

Sektör temsilcileri, savaş öncesinde motorinin metrik ton fiyatının 748 dolar olduğunu, savaşla birlikte bir 500 doları gördüğünü işaredt ederek, "700 dolardan fazla artış yaşanmış. Şu anda bin 200 dolarda" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

