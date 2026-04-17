Ateşkesle Lübnan'a Dönüş Başladı
Ateşkesle Lübnan'a Dönüş Başladı

Ateşkesle Lübnan\'a Dönüş Başladı
17.04.2026 19:50
İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkesin ardından, yerinden edilen Lübnanlılar evlerine dönmeye başladı.

İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinden yerinden edilen on binlerce Lübnanlı, evlerine dönmeye başladı.

Ateşkesin Lübnan yerel saatiyle gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkenin kuzeyi ve başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine göç eden siviller, daha önce boşaltmak zorunda kaldıkları güneydeki evlerine gitmek üzere yollara çıktı.

Araç konvoylarının oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ana arterlerde uzun trafik kuyrukları oluştu.

Yerinden edilen binlerce Lübnanlı, yanlarına alabildikleri ev eşyalarını araçlarına yükleyerek dönüş yoluna koyuldu.

Özellikle Sur kenti ve çevresine gitmeye çalışan siviller, 5 ila 6 saate varan trafik yoğunluğunu göze alarak güneye doğru ilerledi.

İsrail'in saldırılar sırasında Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprüleri vurması nedeniyle eve dönüş çileye dönüştü.

Kasımiye Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı

İsrail ordusunun dün saldırı düzenlediği Kasımiye Köprüsü, Lübnan ordusunun yürüttüğü kısmi onarım çalışmalarının ardından evlerine dönmek isteyenler için tek şeritli olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgeye geçişte kullanılan başlıca noktalardan biri olan köprüden, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Litani Nehri üzerindeki Kasımiye Köprüsü'nden güneye dönmeye çalışanları taşıyan çok sayıda aracın geçtiği gözlendi.

"Önemli olan geri dönmemiz"

Evine dönmek üzere yola çıkan isminin açıklanmasını istemeyen bir Lübnanlı, "zor ve sıkıntılı" bir yolculuk yaptıklarını belirterek, "Ama şükürler olsun, önemli olan geri dönmemiz." dedi.

Bir başka Lübnanlı da "Moralimiz yüksek. Allah halkımıza yardım etsin, işgalcinin zulmünden halkımızı korusun, en önemlisi bu." ifadesini kullandı.

Evine dönen bir diğer Lübnanlı da İsrail saldırıları nedeniyle defalarca yerinden edilmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Güneyden ayrıldıktan sonra önce başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine, ardından Cebel-i Lübnan kentine, sonrasında ise ülkenin kuzeyindeki Akkar kentine gitmek zorunda kaldıklarını belirten Lübnanlı, dört kez göç etmek zorunda kaldıklarını ve dokuz saat yol gittiklerini ifade etti.

Yaşadıkları süreçte büyük yorgunluk ve sıkıntı çektiklerini dile getiren Lübnanlı, evlerine döndükleri için tüm bu zorlukların kendileri için geride kaldığını belirtti.

Ateşkes gece yarısı yürürlüğe girdi

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirtmiş, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ateşkesle Lübnan'a Dönüş Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ateşkesle Lübnan'a Dönüş Başladı - Son Dakika
