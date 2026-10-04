Ateşli silahla vurulan koruma altındaki puhu, Hatay Samandağ'da tedaviye alındı - Son Dakika
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Ateşli silahla vurulan koruma altındaki puhu, Hatay Samandağ'da tedaviye alındı

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Ateşli silahla vurulan koruma altındaki puhu, Hatay Samandağ\'da tedaviye alındı
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Hatay Samandağ'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşli silahla vurulan koruma altındaki puhu cinsi baykuş, tedaviye alındı. Kuş gözlemcisi Erol Yüksek'in teslim aldığı yaralı kuş, DKMP ekiplerine teslim edilerek tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşli silahla vurularak yaralanan koruma altındaki puhu cinsi baykuş, tedaviye alındı.

İlçedeki Tekebaşı Mahallesinde ateşli silahla vurularak yaralanmış puhuyu gören vatandaşlar, durumu kuş gözlemcisi Erol Yüksek'e bildirdi. Harekete geçen Yüksek, verilen adrese giderek yaralı kuşu teslim aldı. İlk müdahalesi yapılan puhu, tedavisinin tamamlanması ve rehabilitasyon süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'UĞURSUZ SAYILIP ZARAR VERİLİYOR'

Bölgede koruma altında olan puhu popülasyonunun giderek azaldığına dikkat çeken Erol Yüksek, "Bana gelen mesaj üzerine yaralı bir kuşun olduğunu anladım. Fotoğrafı incelendiğimde, türün puhu olduğunu tespit ettim. Hemen gidip kuşu aldım ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etmek üzere muhafaza altına aldım. Bu, eskiden bölgemizde sıklıkla gördüğümüz bir kuş türüydü ancak son zamanlarda maalesef çok sık göremez olduk. Çeşitli sebeplerin yanı sıra insanlarda baykuşgillere karşı 'uğursuz' algısı var ve bu nedenle canlılara zarar veriliyor. Bu durum çok üzücü. Doğanın dengesi için bu kuşları her zaman korumamız gerekiyor" dedi. Yaralı puhunun, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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