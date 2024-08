Güncel

Atık cam şişeler, genç yeteneklerin ellerinde sanat eserine dönüşüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te evlerden topladıkları atık cam şişeleri şalümoların ateşinde eriterek birer sanat eserine dönüştüren genç yeteneklerin yaptıkları birbirinden güzel süs eşyaları adeta göz kamaştırıyor.

Gaziantep'te Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen eski adliye binasında kurulan cam atölyesinde genç yetenekler, atık cam şişeleri ve ince cam çubukları bin derece sıcaklıkta erittikten sonra çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan Çocuk Sanat Merkezindeki cam atölyesine gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Atölyedeki kursa katılan ve hünerlerini sergileyen genç yetenekler, atık cam şişeleri ve cam çubukları bin derece sıcaklıkta eriterek küçük oyuncaklar, boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, saat, anahtarlık gibi çeşitli sanat eserleri yapıyor.

Hafta içi her gün sabah erken saatlerde kursun yolunu tutan genç kursiyerler, atık cam şişeleri sanat eseri haline getirerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Çevrelerinden ve evlerinden topladıkları atık gazoz, soda ve ilaç şişelerini şalümoların ateşinde eriten genç kursiyerler, daha sonra şekillendirdikleri cam parçalarını fırına koyuyor. Bileklik, yüzük, kolye, tabak, saat ve nazar boncuğu gibi çeşitli süs eşyaları üreten genç kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünler adeta göz kamaştırıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Birim Koordinatörü Zeliha Ağtaş, merkezdeki cam atölyesinde eğitimlerini tamamlayan genç yeteneklerin, atık cam şişeleri ve cam çubukları kısa bir sürede kolaylıkla takı ve diğer süs eşyalarına dönüştürebildiğini söyledi. Öğrencilerin merkezde özel olarak hazırlanan atölyelerde alanlarında profesyonel olan eğitmenlerin sayesinde kendilerini geliştirerek birbirinden güzel el emeği ürünler yaptıklarını belirten Ağtaş, 7-16 yaş aralığındaki çocukları merkezdeki kurslara katılmaya davet etti.

"Atık cam şişeler bu atölyede sanata dönüşüyor"

Çocuk Sanat Merkezinde 10 sanat branşının olduğunu belirten Ağtaş, "Bu branşlar geri dönüşüm üzerine çok fazla çalışmalar üretmektedir. Çocuklara her şeyini atılmayacağı, aslında tekrar geri dönüşüm ile nasıl kazandırılacağı ve bunu sanatsal faaliyetlerle nasıl sanata dönüştürüleceğini aktarıyoruz. Çocuklar bu süreçten çok mutlu oluyorlar. Tasarım atölyesinde pet şişelerden bez bebekler yapılmaktadır. Annelerin yanmış tavalarından çok güzel tasarım çalışmaları çıkmaktadır. Mozaik atölyesinde bozuk bir tost makinesinden, kahve makinesinden çok güzel mozaik çalışmaları elde etmekteyiz. Müzik enstrümanlarından bozulan enstrümanların üzerine yine mozaik döşeyerek çok güzel sanatsal çalışmalar yapmaktayız. Cam atölyesinde maden şişesinden gazoz kapağına kadar, tuvalet ve rulo kağıtlarına kadar biz her maddeyi kullanıyoruz. Öğrencilerimize bu noktada her şeyin atılmayacağını ve aslında her şeyin çok güzel işlenerek sanata dönüştürüleceğini öğretiyoruz" dedi.

"Cam atölyesine katılmayı çok seviyorum"

Atık cam şişeleri bin 200 derecelik ateşte eritip şekillendirerek sanat eserlerine dönüştürdüklerini belirten kursiyer Leyla Özkırmaz, "Çocuk Sanat Merkezindeki cam atölyesinde eğitim görüyorum. Haftada iki gün kursum var. Bin 200 derecelik ateşte camı eritiyoruz. Erittiğimiz cama çeşitli modeller ve desenler veriyoruz. Bu atölyeye geldiğimde çok rahatlıyorum. Camla ilgilendiğim zaman camide odaklanmış oluyorum ve bir şeyleri başarabildiğimi görüyorum. Bu atölye sayesinde başarı ve özgüven kazanıyorum. Bu kursa katıldığım için ailemde çok gururlanıyor. Yaptığım ürünleri anneme gösterdiğimde annem çok mutlu oluyor ve benimle gurur duyuyor. Bu kursa hep mutlulukla geliyorum. Cam atölyesine katılmayı çok seviyorum" diye konuştu.