Atık tekstil ürünleri gönüllü kadınların elinde giyim eşyasına ve aksesuara dönüşüyor

Gaziantep'te Şehitkamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Hürriyet Sosyal Dayanışma Merkezi'ndeki geri dönüşüm atölyesinde 52 gönüllü kadın, atık tekstil ürünlerini, aksesuarlara ve kıyafetlere dönüştürüyor.

Kayaönü Mahallesi'nde bulunan merkezdeki geri dönüşüm atölyesinde kadınlar, evlerinde kullanmadıkları atık tekstil ürünlerini merkeze getiriyor.

Bir araya gelen kadınlar, atık tekstil ürünlerini dikiş makinesi ve malzemelerini kullanarak ortaya çıkardıkları aksesuar ve kıyafetleri de mahallerindeki dezavantajlı çocuklara dağıtıyor.

Gönüllü kadınlar, bu atölyede ortaya çıkardıkları ürünlerle hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de çevresel farkındalık kazandırıyor.

Usta öğretici Ayşe Polat, AA muhabirine, atölyedeki kadınların evlerindeki atık kumaşları değerlendirdiklerini söyledi.

Atık malzemelerden atkı, bere, kalemlik, çanta, toka gibi ürünler ortaya çıkardıklarını dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"Evde kullanmadığımız kotlar, kanepe örtüleri, ip battaniyeleri, kaban, perde, evde bulunan atık kumaşları merkeze getirip tek tek değerlendiriyoruz. Çocukların ihtiyaçlarını giderince hepimiz çok mutlu oluyoruz. İhtiyacı olan insanlara dokunmak güzel bir şey. İşimize daha çok sarılıyoruz. Günde 5 saat atölyede güzel ürünler ortaya çıkarıyoruz."

Kadınların kendilerini geliştirmeleri açısından bu tür atölyelere katılmalarını tavsiye eden Polat, "Ev kadınları evde boş oturmasın. Burada gelip ihtiyaç sahibi olan kişilere gelip katkıda bulunabilir. Bir hayata dokunmak çok önemli. Mutlaka bu farkındalığını görmelerini istiyorum." dedi.

"Çocukların bir gülümsemesi çok mutlu edici"

Kursiyerlerden Ayten Çakmak ise evde boş oturmak istemediği için merkeze gelip ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olduğunu belirtti.

Merkezdeki usta öğretici ve diğer gönüllü kadınlarla farklı bir şey yapabilmek için çalıştıklarını, atık malzemeleri değerlendirdiklerini ifade eden Çakmak, şöyle devam etti:

"Atölyede yaklaşık 5 aydır devam ediyorum. Evde atık halde bulunan kot, mont, ceket gibi kıyafetleri merkeze getiriyorum ve değerlendiriyorum. Burada kalemlik, sırt çantası, okul çantası, bere, yelek, atkı gibi ürünleri yaptık. Çocukları çok mutlu ettik. Onlar mutlu oldukça da biz daha çok iş yapma kararı verdik. Mutlu şekilde çalıştık. Çocukların bir gülümsemesi çok mutlu edici."