Atıktan Enerji Üreten Yeni Tesis Hanoi'de Faaliyette - Son Dakika
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Atıktan Enerji Üreten Yeni Tesis Hanoi'de Faaliyette

Atıktan Enerji Üreten Yeni Tesis Hanoi\'de Faaliyette
05.06.2026 16:19
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Hanoi'deki tesis, günlük 5.000 ton evsel atığı işleyerek enerji üretiyor ve eğitim merkezi olarak hizmet veriyor.

HANOİ, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin sermayeli Hanoi Thien Y Çevresel Enerji Anonim Şirketi'nin kurup işlettiği Soc Son Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, 2022 yılında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de faaliyete geçti. Vietnam'ın ulusal elektrik şebekesine enerji sağlayan tesis an itibarıyla her gün Hanoi'de üretilen yaklaşık 5.000 ton evsel atığı işlemden geçiriyor.

Belediyenin tesise gönderdiği büyük miktardaki atıklar, yakma odalarına gönderilmeden önce büyük çelik kepçelerle kaldırılarak yedi günlük fermantasyon sürecinden geçiriliyor. Oluşan yoğun ısı, türbinleri çalıştıran buhar üreterek elektrik üretimini sağlıyor.

Atıktan enerji üreten tesis, Vietnam'da çevre alanında eğitim gören öğrenciler için uygulamalı bir eğitim merkezi olarak da hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua

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