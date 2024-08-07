Atıl malzemeleri yakmak isterken; 130 bin metrekare alanı yaktılar - Son Dakika
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Atıl malzemeleri yakmak isterken; 130 bin metrekare alanı yaktılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangın, atıl malzemelerin yakılmasının ardından başladı. Yangında yaklaşık 130 bin metrekarelik alan yandı. Yangın 9 saatte söndürüldü ve havadan görüntülendi.

07.08.2024 12:22
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Atıl malzemeleri yakmak isterken; 130 bin metrekare alanı yaktılar

Yeşilin siyaha döndüğü alan havadan görüntülendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda çıkan yangının; atıl malzemelerin yakılmasının ardından başladığı öğrenildi. Çıkan yangında yaklaşık 130 bin metrekarelik alanda yandı.

İlçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı'nın eteklerinde çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

9 saatte söndürüldü

Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyümesi yakındaki evleri de tehdit etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen takviye TOMA'larda yangına müdahale ederken, yaklaşık 130 bin metrekare alana yayılan yangın 9 saatte kontrol altına alındı.

Atıl malzemeleri yakmışlar

Yapılan inceleme de, yangının başlangıç yerinde atıl malzemelerin bulunduğu ve buranın ateşe verildiği tespit edildi. Öte yandan; yangının ardından siyaha bürünen yeşil alanda havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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