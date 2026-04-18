Atina'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
Atina'da 23 Nisan Coşkusu

Atina\'da 23 Nisan Coşkusu
18.04.2026 19:06
Atina'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükelçi Erciyes'in ev sahipliğinde kutlandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 5 gün önceden kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen kutlamaya çocuklar, ebeveynleriyle katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve çocukların hep birlikte söylediği İstiklal Marşı'yla başladı.

Büyükelçi Erciyes, önce çocukların bayramını kutladı, ardından onlara ulusal egemenliğin ne anlama geldiğini anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 23 Nisan 1920'de açıldığını, ulusal Kurtuluş Savaşı'nın da bu çatı altında seçilen mebuslarla başlatıldığını anlatan Erciyes, bu günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiğini söyledi.

Erciyes, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önderimiz, sizleri Türkiye'nin en büyük hazinesi olarak gördü. Onun için bugün sizin gününüz." dedi.

Türkiye'de son günlerde yaşanan okul saldırılarına da dikkati çeken Erciyes, ebeveynlere, "Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Özellikle bu son dönemde dijital dünyanın, internetin zararlarını hepimiz görüyoruz. Onun için sizlerden ricamız, çocuklarımızı internetin tehlikelerinden de uzak tutarak, çok dikkatli bir şekilde yetiştirmeniz." diye seslendi.

Ardından Duru Hançer isimli çocuğun sunumunu yaptığı törende, Ceren Ulusoy, Gökçen Akçay, Buse Ömer, Uraz Ali Kara, Derin ve Deren Kayadelen adlı çocuklar şiir okudu.

Büyükelçi Erciyes'in koltuğunu devrettiği çocuklar, kısa süreliğine de olsa büyükelçi deneyimi yaşadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından çocuklar yüz boyama etkinliğinde eğlendi. Etkinlikte, çocuklara Türkçe kitaplar da hediye edildi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Etkinlikler, Yunanistan, Diplomasi, 23 Nisan, Türkiye, Erciyes, Kültür, Güncel, Atina, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu! Yıldız isim kadroda yok
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
18.04.2026 19:24:48.
SON DAKİKA: Atina'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
