Atina'da Arnavutlar Zvernec Projesine Karşı Protesto Düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Arnavutlar, Arnavutluk'un Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi kapsamında sahilin satılmasını protesto etti.

Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen, pembe kartondan yapılmış flamingo figürleri taşıyan protestocular, Zvernec'te gerçekleştirilecek projenin çevre felaketi olacağını savundu.

Arnavutluk'ta da bir hafta boyunca aynı gerekçeyle eylemler yapıldı.

Vjosa-Narta Koruma Alanı, aralarında flamingo ve tepeli pelikanların da bulunduğu 248 kuş, 100 balık ve 770 bitki türü olmak üzere 2 bin 300'den fazla çeşidi barındıran, Adriyatik'teki en önemli kıyı habitatlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.