Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Batı Balkan Ülkeleri ve Dostları Grubu toplantısı yapıldı.

Toplantıya Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, İtalya, Slovenya, Slovakya ve Yunanistan ile Balkan ülkelerinden Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'ın temsilcileri katıldı.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un da katıldığı toplantıda, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik perspektifi ve bu yönde atılması gereken adımlar ele alındı.

Burada yaptığı konuşmada Kos, AB'nin genişleyerek daha da güçleneceğini belirterek genişlemenin tüm AB'nin önceliği olduğunu dile getirdi.

Kos, "Sadece reformları gerçekleştirenlerin ilerleyebileceği açık." diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis de ülkesinin, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğini desteklediğini vurguladı.

Dünyanın zor zamanlardan geçtiğini söyleyen Yerapetritis, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Yerapetritis, "Batı Balkanlar'ın geleceği AB'de ve bizim bu amaca ulaşmak için verdiğimiz ortak sözdedir." diye konuştu.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğinin barış, güvenlik ve refaha yapılmış bir yatırım olduğunu savunan Yerapetritis, AB'nin bu genişleme süreciyle güçleneceğine inandığını aktardı.

Yerapetritis, üyelik sürecindeki momentumun hızlandırılması gerektiğine yönelik inancını dile getirerek, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka saygının da bu süreçte önemli olduğunu kaydetti.