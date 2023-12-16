Atina\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek vermek için bir araya gelen eylemciler, İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Megaro Musiki'de başlayan protesto yürüyüşü Büyükelçiliğe kadar sürdü.

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Savaş karşıtı sloganlar da atan eylemciler, hükumetin İsrail'i destekleyen politikalarını da eleştirdi.