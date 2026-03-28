Atina'da İran'a Saldırıya Protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etmek amacıyla eylem düzenlendi.
Yunanistan Komünist Partisine bağlı İşçi Sendikası PAME'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme, öğrenci birlikleri, sendikalar ve sol partiler katıldı.
Eylemciler, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarını kınadı ve "bölgede barış" çağrısı yaptı.
Yunanistan'ın bölgede yaşananlara ülke olarak karışmamasını isteyen eylemciler, daha sonra ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.
Eylemciler, "Yunanistan savaşa karışmasın", "(Yunanistan'daki) ABD ve NATO Üsleri kapansın" yazılı pankartlar taşıdı.
