 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Atina'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Atina'da protesto edildi

Atina'da düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemciler, İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını talep etti. Yunanistan hükümeti de Filistin'e yeterince destek vermediği gerekçesiyle protesto edildi. Eylemciler, ABD'nin Yemen'e müdahalesine de tepki gösterdi.

İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları Atina\'da protesto edildi
13.01.2024 - 18:41,  Güncelleme: 18:42
Abone Ol

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Atina'daki Eleftheria (Özgürlük) Parkı'nda bir araya gelen eylemciler, İsrail'in Atina Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.

İlk olarak ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünde duran eylemciler bir süre İngilizce sloganlar atarak hem İsrail'i hem de İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etti. Eylemciler, ABD'nin Yemen'den de uzak durmasını istedi.

Yürüyüş sırasında Yunanistan hükümeti de Filistin'e yeterince destek vermediği gerekçesiyle protesto edildi.

"Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliğine ulaşan eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir an evvel durdurmasını talep etti.

Irkçılık ve Faşizmle Mücadele Hareketi Başkanı Petros Konstandinu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'ye Destek, Savaşa Dur" platformu adına eylemde yer aldığını belirterek, "Filistin halkının katledilmesinden ve ABD'nin Yemen'e müdahalesinden duyduğumuz öfkeyi dile getirmek için buradayız. Gazze'deki dehşeti, savaşı tüm Orta Doğu'ya taşımaya başladılar. Yunanistan'ın herhangi bir şekilde bu katliama müdahil olmasına karşıyız." diye konuştu.

Konstandinu, Yunanistan'dan bu saldırılarda taraf olmaması için üslerinin kullanımına da izin vermemesini istediklerini kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanındaki davada İsrail'in soykırım yaptığının ifade edildiğini hatırlatan Konstandinu, "Bunu söyleyenler haklılar da." dedi.

Filistin halkına destek vermek için eyleme geldiğini dile getiren İfigenia Adrianu, "Büyük bir savaş suçu söz konusu. İsrail, Hamas'ı hedef aldığı gerekçesiyle okulları, hastaneleri bombalıyor ancak bombaladığı alanlara bakınca durumun böyle olmadığı anlaşılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Atina Büyükelçiliği, Yunanistan, Filistin, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Atina'da protesto edildi - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Atina'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement