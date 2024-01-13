İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları Atina\'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Atina'daki Eleftheria (Özgürlük) Parkı'nda bir araya gelen eylemciler, İsrail'in Atina Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.

İlk olarak ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünde duran eylemciler bir süre İngilizce sloganlar atarak hem İsrail'i hem de İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etti. Eylemciler, ABD'nin Yemen'den de uzak durmasını istedi.

Yürüyüş sırasında Yunanistan hükümeti de Filistin'e yeterince destek vermediği gerekçesiyle protesto edildi.

"Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliğine ulaşan eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir an evvel durdurmasını talep etti.

Irkçılık ve Faşizmle Mücadele Hareketi Başkanı Petros Konstandinu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'ye Destek, Savaşa Dur" platformu adına eylemde yer aldığını belirterek, "Filistin halkının katledilmesinden ve ABD'nin Yemen'e müdahalesinden duyduğumuz öfkeyi dile getirmek için buradayız. Gazze'deki dehşeti, savaşı tüm Orta Doğu'ya taşımaya başladılar. Yunanistan'ın herhangi bir şekilde bu katliama müdahil olmasına karşıyız." diye konuştu.

Konstandinu, Yunanistan'dan bu saldırılarda taraf olmaması için üslerinin kullanımına da izin vermemesini istediklerini kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanındaki davada İsrail'in soykırım yaptığının ifade edildiğini hatırlatan Konstandinu, "Bunu söyleyenler haklılar da." dedi.

Filistin halkına destek vermek için eyleme geldiğini dile getiren İfigenia Adrianu, "Büyük bir savaş suçu söz konusu. İsrail, Hamas'ı hedef aldığı gerekçesiyle okulları, hastaneleri bombalıyor ancak bombaladığı alanlara bakınca durumun böyle olmadığı anlaşılıyor." diye konuştu.