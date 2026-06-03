Atina'da İsrailli Turistlere Protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Pire Limanı'nda İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyere karşı protesto düzenlendi.

Liman İşçileri Sendikası, çeşitli işçi sendikaları ve Filistin'e destek veren diğer örgütlerin çağrısıyla Pire Limanı'nda yapılan eylemde, İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyeri protesto edildi.

Protestocular, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, İsrailli turistlerin Yunanistan'da tatil yapmasına tepki gösterdi.

Filistin bayraklarının yer aldığı protestoda, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı ve üzerinde "Soykırım turizmine hayır" yazılı pankartlar açıldı.

"Crown Iris" kruvaziyeri, 2025 yılının yaz aylarında da uğradığı Yunanistan limanlarında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle protestolarla karşılanmıştı.