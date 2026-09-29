Atina'da kafeterya yangınında yanıcı madde bulundu, kundaklama şüphesi var

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün bir kafeteryada çıkıp tüm binayı saran yangına kundaklamanın neden olabileceği değerlendirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Nea Ionia semtinde, bir binanın giriş katındaki kafeteryada dün çıkan yangına ilişkin uzman ekipler inceleme yaptı.

İncelemede kafeteryanın farklı yerlerine dökülmüş yanıcı madde tespit edildi. Bu nedenle soruşturmayı Emniyet Teşkilatının Kundaklama Suçlarını Soruşturma Birimi üstlendi.

Birim, kafeteryaya 3 yıl önce düzenlenen saldırıyı ve işletmenin halihazırdaki sahibinin Suriyeli olması nedeniyle Atina'da son zamanlarda yabancıların dükkanlarına düzenlenen saldırıları mercek altına aldı.

Öte yandan, alevlerden kaçmak için çıkarıldığı terastan tahliye edilen 10 yaşındaki kız çocuğunun, yoğun dumana maruz kalması nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Atina'nın Nea Ionia semtinde, bir binanın giriş katındaki kafeteryada dün yangın çıkmış, alevler kısa sürede tüm binayı etkisi altına almıştı. Binadakiler tahliye edilmişti.

Söz konusu işletme 2023'te başka birine ait olduğu sırada, kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.