Atina'da kafeterya yangınında yanıcı madde bulundu, kundaklama şüphesi var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atina'da kafeterya yangınında yanıcı madde bulundu, kundaklama şüphesi var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atina Nea Ionia'da kafeteryada dün çıkan yangına kundaklamanın neden olabileceği değerlendirildi. Yanıcı madde tespit edilirken soruşturmayı Kundaklama Suçlarını Soruşturma Birimi üstlendi; dumandan etkilenen 10 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi yok.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün bir kafeteryada çıkıp tüm binayı saran yangına kundaklamanın neden olabileceği değerlendirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Nea Ionia semtinde, bir binanın giriş katındaki kafeteryada dün çıkan yangına ilişkin uzman ekipler inceleme yaptı.

İncelemede kafeteryanın farklı yerlerine dökülmüş yanıcı madde tespit edildi. Bu nedenle soruşturmayı Emniyet Teşkilatının Kundaklama Suçlarını Soruşturma Birimi üstlendi.

Birim, kafeteryaya 3 yıl önce düzenlenen saldırıyı ve işletmenin halihazırdaki sahibinin Suriyeli olması nedeniyle Atina'da son zamanlarda yabancıların dükkanlarına düzenlenen saldırıları mercek altına aldı.

Öte yandan, alevlerden kaçmak için çıkarıldığı terastan tahliye edilen 10 yaşındaki kız çocuğunun, yoğun dumana maruz kalması nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Atina'nın Nea Ionia semtinde, bir binanın giriş katındaki kafeteryada dün yangın çıkmış, alevler kısa sürede tüm binayı etkisi altına almıştı. Binadakiler tahliye edilmişti.

Söz konusu işletme 2023'te başka birine ait olduğu sırada, kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
SaldırıGüncelDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da kar sürprizi Uzman isim İstanbul’un kış tablosunu verdi İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
BAE, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
Görüşmeler başlıyor Inter’den Hakan Çalhanoğlu hamlesi Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi
10:28
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:29:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Atina'da kafeterya yangınında yanıcı madde bulundu, kundaklama şüphesi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei