Atina'da Orman Yangını: Trafik Kısıtlaması ve Tahliye Tehditleri - Son Dakika
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Atina'da Orman Yangını: Trafik Kısıtlaması ve Tahliye Tehditleri

Atina\'da Orman Yangını: Trafik Kısıtlaması ve Tahliye Tehditleri
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Atina'nın Haydari bölgesinde çıkan orman yangını, trafik kısıtlamalarına ve hastane tahliyesine yol açtı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Haydari bölgesi yakınlarında orman yangını çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Haydari bölgesi yakınlarındaki Poikilo Dağı'nda çıkan orman yangını nedeniyle bölgede trafik kısıtlamaları yapılırken ana yolların bazı bölümleri trafiğe kapatıldı.

Yetkililer durumun kötüleşmesi halinde bölgedeki Dafni Psikiyatri Hastanesinin tahliye edilmesini değerlendiriyor.

İtfaiye ekipleri yangınla mücadeleye devam ederken ormanlık alanda elektrik şebekesi altyapısıyla ilişkili olduğu belirtilen patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan yetkililer, Girit adasında son iki günde şiddetli orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alanın yandığını açıkladı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı da ülke genelinde bugün öğle saatleri sonrası itibarıyla 70'ten fazla orman yangınının devam ettiğini kaydetti.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiği ve Girit'in Resmo bölgesinde 8 bin kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina'da Orman Yangını: Trafik Kısıtlaması ve Tahliye Tehditleri - Son Dakika

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