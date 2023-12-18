Atina\'da polis, itfaiye ve sahil güvenlik personeli tehlikeli meslekler olarak kabul edilsin talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, itfaiye ve sahil güvenlik personelinin dahil olduğu üniformalılar, işlerinin "tehlikeli meslekler" arasında sayılması talebiyle eylem yaptı.

Atina'daki eski parlamento binası önünde toplanan eylemcilerin ilgili federasyonları tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümetin görev başında hayatını kaybeden onlarca kişiyi görmezden gelerek gerekli yasa değişikliğini yapmaya yanaşmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşılan, meslektaşlarımızın döktüğü kanlar, mesleğimizin tehlikeli kabul edilmesi için yeterli değil." ifadeleri kullanılarak, hükümete, polis, itfaiye ve sahil güvenlik personelinin mesleklerinin "tehlikeli" olduğunun kabul edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Yunanistan'da mesleklerin "tehlikeli" kabul edilmesinde, ölüm oranları, ortalama yaşam süresi, hastalıklara neden olma, iş stresi gibi kriterler gözetiliyor. Tehlikeli mesleklere erken emeklilik başta olmak üzere bazı sosyal ve ekonomik haklar tanınıyor.

Polis teşkilatında iki haftada bir ağır yaralı, bir ölü

Polisler iki hafta içerisinde, bir meslektaşlarını kaybederken, bir diğer meslektaşlarının bacağının kesilmesine tanıklık etti.

Bu sabah yerel saat ile 04.00 civarında otomobil hırsızlığı teşebbüsüne ilişkin ihbar alan polisler, şüphelinin takibi sırasında kaza yaparak ağır yaralandı ve bir polis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin paylaştığı kamera görüntülerine göre, takip sırasında şüpheli aracın tehlikeli manevrası sonucu 29 yaşındaki polisin bindiği motosiklet ani fren sonucu yandaki devriye aracına çarparak devrildi.

7 Aralık gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeği sonucu 31 yaşındaki polis ağır yaralanmış, tıbbi müdahale sonucu bir ayağını kaybetmişti.

Meslektaşlarının ağır yaralanmasına neden olan şiddet eylemine tepki gösteren polisler, spor müsabakalarında görevlendirilmek istemediklerini dile getirerek, başkent Atina'da 11 Aralık'ta eylem düzenlemişti.