Atina'da Silah ve Patlayıcı Operasyonu

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 ev ve 2 depoda çok miktarda silah ile patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atina'nın batısındaki 3 ev ve 2 depo dün akşam saatlerinde arandı.

Aramada çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Polisin ele geçirdiği malzemeler arasında, 6 bine yakın fişek, 16 silah, 38 şarjör, çelik yelek, kılıç, havalı tüfek, uyuşturucu, 420 bin avro değerinde İngiliz altını, ziynet eşyası ve çeşitli altınlar yer aldı.

Atina'nın Ambelokipi semtindeki apartman dairesinde 31 Ekim'de el yapımı bombanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.