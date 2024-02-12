Atina'da silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Atina'da silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Atina\'da silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Glifada semtinde, daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketinde silahla 3 kişiyi öldüren saldırganın intihar ettiği bildirildi. Sabah saatlerinde av tüfeğiyle şirkete giden saldırgan, etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda biri kadın üç kişi hayatını kaybetti. Saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı belirtildi. Saldırgan daha sonra bina içinde intihar etti.

12.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:36
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Glifada semtinde, daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketinde silahla 3 kişiyi öldüren saldırganın intihar ettiği bildirildi.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yunan basınındaki haberlerde, sabah saatlerinde av tüfeğiyle şirkete giden saldırganın, etrafa rastgele ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda biri kadın üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SALDIRGAN 70 YAŞINDAKİ BİR MISIR VATANDAŞI

Haberlerde, saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı kaydedildi. Saldırganın daha sonra bina içinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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