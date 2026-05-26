Atina\'da Türk Mutfağı Haftası: Sofrada Miras

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve eşi Hala Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik Konutu'nda Türk mutfağı ve sofra kültürünün tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Davete, Atina'da görevli büyükelçiler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iş insanları ve basın mensuplarından oluşan 50 kişilik davetli grubu katıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki etkinlikte, "Bir Sofrada Miras" teması öne çıktı.

Davette konuşan Büyükelçi Erciyes, Türk Mutfağı Haftası'nın her yıl mayıs ayının son haftasında Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında kutlandığını belirterek, bu yılki temanın sofranın kültürel ve insani anlamına dikkati çektiğini söyledi.

Erciyes, Türk kültüründe sofranın yalnızca yemek yenilen bir yer olmadığını vurgulayarak, sofranın ailelerin bir araya geldiği, dostlukların pekiştiği, geleneklerin yaşatıldığı ve kuşaklar arasında hikayelerin, tariflerin ve değerlerin aktarıldığı özel bir alan olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajı da davetlilerle paylaşan Erciyes, Türk sofrasının yüzyıllardır misafirperverliğin, cömertliğin ve paylaşmanın simgesi olduğunu dile getirdi.

Erciyes, misafiri sofrada ağırlamanın Türk kültüründe dostluğun ve saygının en güçlü ifadelerinden biri olduğuna işaret etti.

Dünyanın bugün her zamankinden daha fazla barışa, diyaloğa ve karşılıklı anlayışa ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Erciyes, aynı sofrayı paylaşmanın toplumlar arasındaki ortak değerleri ve insani bağları hatırlattığını söyledi.

Büyükelçi Erciyes, Türk ve Yunan mutfaklarının, hatta Lübnan'dan Suriye'ye uzanan Doğu Akdeniz mutfağının birçok ortak gelenek ve lezzeti paylaştığını belirterek, "Bir Sofrada Miras" temasının yalnızca Türk mutfağını değil, dostluğu, diyaloğu ve Ege ile Akdeniz'in iki yakasındaki toplumları birbirine bağlayan ortak insani değerleri de simgelediğini ifade etti.

Etkinlikte, davetlilere kuzu tandır, iç pilav, Kayseri mantısı, çeşitli zeytinyağlılar, baklava ve sakızlı muhallebi gibi Türk mutfağının seçkin örnekleri ikram edildi.