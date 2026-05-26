Atina'da Türk Mutfağı Haftası: Sofrada Miras - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atina'da Türk Mutfağı Haftası: Sofrada Miras

Atina\'da Türk Mutfağı Haftası: Sofrada Miras
26.05.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen etkinlikte, 'Bir Sofrada Miras' temasıyla Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Büyükelçi Çağatay Erciyes, sofranın dostluk ve kültürel bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve eşi Hala Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik Konutu'nda Türk mutfağı ve sofra kültürünün tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Davete, Atina'da görevli büyükelçiler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iş insanları ve basın mensuplarından oluşan 50 kişilik davetli grubu katıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki etkinlikte, "Bir Sofrada Miras" teması öne çıktı.

Davette konuşan Büyükelçi Erciyes, Türk Mutfağı Haftası'nın her yıl mayıs ayının son haftasında Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında kutlandığını belirterek, bu yılki temanın sofranın kültürel ve insani anlamına dikkati çektiğini söyledi.

Erciyes, Türk kültüründe sofranın yalnızca yemek yenilen bir yer olmadığını vurgulayarak, sofranın ailelerin bir araya geldiği, dostlukların pekiştiği, geleneklerin yaşatıldığı ve kuşaklar arasında hikayelerin, tariflerin ve değerlerin aktarıldığı özel bir alan olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajı da davetlilerle paylaşan Erciyes, Türk sofrasının yüzyıllardır misafirperverliğin, cömertliğin ve paylaşmanın simgesi olduğunu dile getirdi.

Erciyes, misafiri sofrada ağırlamanın Türk kültüründe dostluğun ve saygının en güçlü ifadelerinden biri olduğuna işaret etti.

Dünyanın bugün her zamankinden daha fazla barışa, diyaloğa ve karşılıklı anlayışa ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Erciyes, aynı sofrayı paylaşmanın toplumlar arasındaki ortak değerleri ve insani bağları hatırlattığını söyledi.

Büyükelçi Erciyes, Türk ve Yunan mutfaklarının, hatta Lübnan'dan Suriye'ye uzanan Doğu Akdeniz mutfağının birçok ortak gelenek ve lezzeti paylaştığını belirterek, "Bir Sofrada Miras" temasının yalnızca Türk mutfağını değil, dostluğu, diyaloğu ve Ege ile Akdeniz'in iki yakasındaki toplumları birbirine bağlayan ortak insani değerleri de simgelediğini ifade etti.

Etkinlikte, davetlilere kuzu tandır, iç pilav, Kayseri mantısı, çeşitli zeytinyağlılar, baklava ve sakızlı muhallebi gibi Türk mutfağının seçkin örnekleri ikram edildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Yunanistan, Gastronomi, Diplomasi, Kültür, Güncel, Miras, Atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da Türk Mutfağı Haftası: Sofrada Miras - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:50
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 00:40:51. #7.12#
SON DAKİKA: Atina'da Türk Mutfağı Haftası: Sofrada Miras - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.