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Atina'da voleybol maçında polis öldü - Son Dakika
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Atina'da voleybol maçında polis öldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Olimpiakos ve Panathinaikos voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeğiyle ağır yaralanan polis hayatını kaybetti. Polisin bir ayağı ampüte edilmişti. Şüpheli gözaltına alındı ve yeni önlemler alınacak.

Atina\'da voleybol maçında polis öldü
27.12.2023 - 15:03,
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 7 Aralık gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeğiyle ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tedavi gördüğü Nikea Hastanesi'nden yapılan açıklamada, polisin bugün yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin bir ayağı ampüte edilmişti.

Polisi yaralayan şüpheli gözaltına alınırken, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını ve Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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