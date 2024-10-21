Atina'da Yangın: 87 Yaşındaki Adam Gözaltında

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Keratea'da, sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 87 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtfaiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 87 yaşındaki kişi, arsasında bulunan kuru otları temizlemek için yaktığı ateşin kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkması sonucu yangının başlamasına sebep oldu.

Yerel basında çıkan haberlerde, gözaltına alınan yaşlı adama, yangına sebebiyet verme suçundan 3 bin 113 avro idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Yangına 47 itfaiyeci, 16 itfaiye aracı ve iki helikopterin müdahale ettiği belirtilen haberlerde, bugün Atina için yangın risk haritasına göre sarı alarm verildiği hatırlatıldı.