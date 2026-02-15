Atina\'nın Gökyüzü Afrika Tozuyla Sararıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzü Afrika tozu etkisiyle sarıya büründü.
Lodos etkisine giren Atina'da gökyüzü Afrika'dan gelen tozun etkisiyle renk değiştirdi.
Gökyüzü sarıya dönerken, kronik solunum sıkıntısı yaşayanlar için nefes almak zorlaştı.
Toz nedeniyle, Akropolis tapınağının dahi görünürlüğü azaldı.
Yunanistan'ın güney bölgelerinde yoğun olarak etkili olan Afrika tozu, Atina'nın yanı sıra Mora Yarımadası, Kiklad Adaları, Eğriboz Adası'nda da etkili oldu.
