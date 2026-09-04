Atina Tabipler Birliği: Batı Nil virüsü riski eylülde Attika'da sürüyor - Son Dakika
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Atina Tabipler Birliği: Batı Nil virüsü riski eylülde Attika'da sürüyor

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Atina Tabipler Birliği (ISA), Batı Nil virüsünün bulaşma döneminin yaz sonuyla bitmediğini, Attika bölgesinde eylül ayında da riskin devam ettiğini duyurdu. Birlik, virüsün bu ay dolaşımını sürdürebileceğini ve yeni vakaların takip edildiğini belirterek, sivrisineklere karşı koruyucu önlemlerin sürdürülmesi ve bireysel korunmanın önemini vurguladı.

Atina Tabipler Birliği (ISA), Batı Nil virüsünün bulaşma döneminin yaz mevsiminin sona ermesiyle tamamlanmadığını, Attika bölgesinde eylül ayında da riskin devam ettiğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, son epidemiyolojik verilere göre virüsün eylül ayı boyunca dolaşımını sürdürebileceği, Attika'da görülen vakalara yenilerinin eklenmesinin de yakından takip edildiği kaydedildi.

Hava koşulları nedeniyle sivrisinek riskinin devam ettiği belirtilen açıklamada, sonbahara girilmesine rağmen sivrisineklere karşı koruyucu önlemlerin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, sivrisinek ısırıklarına karşı bireysel korunmanın bulaşma riskini azaltmak açısından en önemli önlemlerden biri olduğu belirtildi.

Sivrisineklerin ürediği alanların vakalar görülmeden önce yok edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, vakaların ortaya çıkmasının ardından yapılan ilaçlamaların sınırlı etkiye sahip olduğu ve bu nedenle önleyici mücadeleye ağırlık verilmesi gerektiği aktarıldı.

ISA, vatandaşlara açıkta kalan cilt bölgelerinde ve kıyafetlerde onaylı sivrisinek kovucular kullanmaları, pencere ve kapılara sineklik takmaları, saksı altlıkları, kovalar, kaplar ve oluklarda biriken suları düzenli olarak boşaltmaları tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca vantilatör ve klima kullanımının sivrisineklerin yaklaşmasını zorlaştırabileceği, özellikle akşam saatlerinde uzun kollu giysiler ve uzun pantolonların tercih edilmesinin koruyucu olabileceği önerildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina Tabipler Birliği: Batı Nil virüsü riski eylülde Attika'da sürüyor - Son Dakika

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