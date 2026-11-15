Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nde direnişin 53. yılı için anma başladı - Son Dakika
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Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nde direnişin 53. yılı için anma başladı

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Atina Ulusal Teknik Üniversitesi\'nde direnişin 53. yılı için anma başladı
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Atina Ulusal Teknik Üniversitesi kampüsünde 1973 öğrenci direnişinin 53. yıl dönümü için üç günlük anma başladı. Katılımcılar anıta çelenk ve kırmızı karanfil bıraktı; resmi belgelerde 39, göstericilere göre en az 83 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 1973 yılında askeri cuntaya karşı öğrenci direnişinin 53. yıl dönümü dolayısıyla üç gün sürecek anma etkinlikleri başladı.

Atina Ulusal Teknik Üniversitesinin tarihi kampüsünde düzenlenen etkinliklere, öğrenci birlikleri, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sabah saatlerinden itibaren üniversiteye gelen katılımcılar, 1973'teki direniş sırasında hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan anıta çelenk ve kırmızı karanfiller bıraktı.

Askeri cuntanın tanklarla müdahalesi sırasında yıkılan tarihi demir kapı ile direnişi simgeleyen anıtın önünde toplanan vatandaşlar, hayatını kaybedenleri andı.

Etkinliklerin, 17 Kasım Salı günü öğrenci birlikleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Ulusal Teknik Üniversitesinden ABD'nin Atina Büyükelçiliğine kadar düzenlenecek geleneksel yürüyüşle sona ermesi bekleniyor.

17 Kasım Öğrenci Direnişi

Yunanistan'da her yıl kutlanan "17 Kasım Öğrenci Direnişi" 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü olarak kabul ediliyor.

Atina Ulusal Teknik Üniversitesinin 14 Kasım 1973'te işgal edilmesiyle başlayan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan öğrenci direnişi, kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü.

Üniversite çevresinde toplanan direnişçiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar sürerken, 17 Kasım'da sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti.

Sabaha kadar süren olaylarda, resmi belgelerde 39 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilirken, göstericiler ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin de yaralandığını ifade ediyor.

Kaynak: AA
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