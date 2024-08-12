Atina Yakınlarında Çıkan Yangın Nedeniyle Evlerinden Tahliye Edilenlere Geçici Konaklama Sağlanacak - Son Dakika
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Atina Yakınlarında Çıkan Yangın Nedeniyle Evlerinden Tahliye Edilenlere Geçici Konaklama Sağlanacak

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlere geçici konaklama sağlayacak özel bir platform kurulduğu bildirildi. Platform, yerel yönetimlerin sunduğu yardımlara ek olarak hizmet verecek.

12.08.2024 03:01
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Varnava bölgesinde çıkan yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlere geçici konaklama sağlayacak özel bir platform kurulduğu bildirildi.

Yunanistan Otelcilik Derneği tarafından kurulan platformun, yerel yönetimlerin sunduğu yardımlara ek olarak hizmet vereceği belirtilen haberlerde, Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) ile Kifisia'daki Zirinia Spor Salonu'nun da vatandaşların konaklaması için açıldığı kaydedildi.

Dün yaklaşık saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, 400'den fazla itfaiyeci, 110 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 15 yangın söndürme uçağı ve 9 helikopter müdahalede bulundu.

Yunanistan İtfaiyeTeşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yangın nedeniyle çok sayıda evin hasar gördüğünü söyledi.

Bölgede rüzgarların fırtına şiddetine ulaştığını ve alevlerin yüksekliğinin 25 metreye ulaştığını aktaran Vathrakoyannis, polisin, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye ettiğini kaydetti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

Yangın nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de tatilini kesip Atina'ya döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina Yakınlarında Çıkan Yangın Nedeniyle Evlerinden Tahliye Edilenlere Geçici Konaklama Sağlanacak - Son Dakika

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