ATK Başkan Yardımcısı Bensiz, yapay zeka destekli testlerin doğruluğuna güveniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ATK Başkan Yardımcısı Bensiz, yapay zeka destekli testlerin doğruluğuna güveniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATK Başkan Yardımcısı Bensiz, yapay zeka destekli testlerin doğruluğuna güveniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATK Başkan Yardımcısı Ahmet Bensiz, Antalya'daki 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde kurumun yapay zeka ve son teknolojileri kullandığını söyledi. Bensiz, iddialara karşın testlerin doğruluğunun ortaya çıktığını, personelin numuneleri kod üzerinden işlediğini söyledi.

Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkan Yardımcısı Ahmet Bensiz, kurumun adli tıp alanındaki son teknolojileri kullandığını belirterek, yapılan testlerin doğruluğuna güvendiklerini söyledi.

Bensiz, Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde AA muhabirine, ATK'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Adli tıp alanında dünyada kullanılan yeni cihaz ve teknolojileri yakından takip ettiklerini dile getiren Bensiz, bunları kısa sürede kurum bünyesinde kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Bensiz, yapay zekadan da yararlandıklarını belirterek, "Teknolojiyi en iyi kullanan kurumlardan bir tanesiyiz. Yapay zekada yapılması gereken çalışmalar varsa biz bunların en son halini kullanırız. Bizim genelde işlerimiz numune ve veriler üzerinden olur. Dolayısıyla bunları değerlendirmede yapay zekayı da kullanırız." dedi.

ATK'nin uluslararası akreditasyona sahip olduğunu vurgulayan Bensiz, kurumun bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından düzenli denetlendiğine işaret etti.

Bensiz, kurumda son teknolojik cihazların kullanımının yanı sıra alanlarında nitelikli personelin görev yaptığına dikkati çekerek, "Hem son teknolojik ürünleri kullanmamız hem de nitelikli, nicelikli kurum personelimizin bulunması, bizi bu konuda avantajlı kılıyor." diye konuştu.

"Çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız hiçbir zaman o isimleri görmez"

Son dönemde İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin ve avukatlarının ATK raporlarının hatalı olduğu yönündeki iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bensiz, tartışmalara girmek istemediklerini söyledi.

Bensiz, ATK tarafından hazırlanan raporların doğruluğunun ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendimize güveniyoruz. Testlerimizin yanlış çıkma ihtimali çok düşüktür. Yok denecek kadar azdır. Mesela bir kimya dairesinde test sonuçları çıkmadan 4-5 kez sağlaması yapılır. Dolayısıyla bir defa cihazda bir hata olsa, tahlilin bir tanesinde hata olsa tekrar yaparlar ki sağlamasını yapalım diye. Bazen şahıslar değişik sebeplerle, bulundukları konum itibarıyla, sosyal çevreleri itibarıyla kamuoyuna başka mesajlar vermeye çalışabilir. Çalışıyorlar da ama sonuç itibarıyla bizim raporlarımızın düzgün ve doğru olduğu sonunda ortaya çıkmış. Biz bu konuda rahatız."

Bensiz, ATK'de yapılan testlerde çalışanların numunelerin kime ait olduğunu bilmediklerini vurguladı.

Test sürecinde personelin yalnızca kod üzerinden işlem yaptığını anlatan Bensiz, "Çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız hiçbir zaman o isimleri görmez. Rapor hazırlanıp bittikten sonra kamuoyuna açıklanırken kodla birlikte kimin olduğu ortaya çıkıyor. Onun dışında asla şahısların isimleri, şahıslarla alakalı bilgiler personelde bulunmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiAdli TıpGüvenlikAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
Netanyahu’nun New York’ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı
11:42
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul’da Kahvehanede oturup kivi içti
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da ! Kahvehanede oturup kivi içti
11:26
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı İstenen rakama bakın
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:48:03. #7.12#
SON DAKİKA: ATK Başkan Yardımcısı Bensiz, yapay zeka destekli testlerin doğruluğuna güveniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei