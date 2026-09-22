Atlas Okyanusu\'nda iş kazası geçiren denizci Cape Town\'da hastaneye sevk edildi

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Atlas Okyanusu'nun güneyinde seyreden Malta bayraklı 'MEHMET AKSOY' isimli gemide yağcı olarak görev yapan ve iş kazası sonucu yaralanan denizcinin helikopterle tahliye edilerek, hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atlas Okyanusu'nun güneyinde seyreden Malta bayraklı 'MEHMET AKSOY' isimli gemide yağcı olarak görev yapan denizcimiz, 14 Eylül 2026 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu yaralanmıştır. 18 Eylül'de Telesağlık tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimize (AAKKM) yapılan ihbarın ardından gemiyle iletişime geçilmiş; yaralı denizcimizin en yakın liman olan Cape Town 8 deniz mili açığında helikopterle tahliyesi için Cape Town MRCC ile gerekli koordinasyon sağlanmıştır. 22 Eylül'de Cape Town'da tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen denizcimiz hastaneye sevk edilmiştir. Denizcimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.