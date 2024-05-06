Atlı Jandarma Birliği, Eskişehir\'de Vatandaşlarla Buluştu

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Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından geçici olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına görevlendirilen Atlı Jandarma Birliği, kentin turistik noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Atlı Jandarma Birliği, 4-5 Mayıs tarihlerinde halkın yoğun olarak kullandığı Musaözü Tabiat Parkı, Sazova Parkı, Kentpark ve Mamuca Piknik Alanında yürütülen önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan ilgi gördü.

Atlı birliği görenler, sevgi gösterisinde bulundu, görevlilerle fotoğraf çektirdi.