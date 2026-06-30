Atlı Polisler Kızılay ve Kuğulu Park'ta Devriye Geziyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atlı Polisler Kızılay ve Kuğulu Park'ta Devriye Geziyor

Atlı Polisler Kızılay ve Kuğulu Park\'ta Devriye Geziyor
30.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atlı polisler, Kızılay ve Kuğulu Park'ta devriye yaparak asayişe katkıda bulunuyor.

Başkentte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli atlı polisler, Kızılay ve Kuğulu Park'ta devriye görevi yapıyor.

Atlı polis birliklerinde görevli çeşitli ırklardan 22 at, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde asayişin sağlanmasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda, Kızılay ve Kuğulu Park'ta, "Tulpar", "Tomris", "Kaktüs" ve "Alaz" isimli atlar eşliğinde devriye görevi yürütülüyor.

Vatandaşların fotoğraf çektirdiği atları, çocuklar da yakından görme fırsatı buluyor.

"Keşke sürekli olsa"

Atları görünce mutlu olduğunu belirten Pınar Koçtur, "Keşke sürekli olsa. Çok gururlandım ve mutlu oldum. Beni çok eskiye götürdü. Atları sevmemek zaten mümkün değil. Bence Türk halkının böyle şeylere sürekli ihtiyacı var." dedi.

Devriyelerin ilgi çekici olduğunu ifade eden Özge Yetkin, "Bizim için de bir değişiklik, farklı bir şey. Atlar benim çok sevdiğim hayvanlar. Bu yüzden de çok mutlu oldum. Daha önce yılbaşında görmüştüm. Burada yine gördüm." diye konuştu.

Atlı polislerin belirlenen güzergahlardaki devriye görevleri 8 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kuğulu Park, Etkinlikler, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Kızılay, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlı Polisler Kızılay ve Kuğulu Park'ta Devriye Geziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:54:15. #7.13#
SON DAKİKA: Atlı Polisler Kızılay ve Kuğulu Park'ta Devriye Geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.