Atlı Polisler Kızılay ve Kuğulu Park\'ta Devriye Geziyor

Başkentte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli atlı polisler, Kızılay ve Kuğulu Park'ta devriye görevi yapıyor.

Atlı polis birliklerinde görevli çeşitli ırklardan 22 at, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde asayişin sağlanmasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda, Kızılay ve Kuğulu Park'ta, "Tulpar", "Tomris", "Kaktüs" ve "Alaz" isimli atlar eşliğinde devriye görevi yürütülüyor.

Vatandaşların fotoğraf çektirdiği atları, çocuklar da yakından görme fırsatı buluyor.

"Keşke sürekli olsa"

Atları görünce mutlu olduğunu belirten Pınar Koçtur, "Keşke sürekli olsa. Çok gururlandım ve mutlu oldum. Beni çok eskiye götürdü. Atları sevmemek zaten mümkün değil. Bence Türk halkının böyle şeylere sürekli ihtiyacı var." dedi.

Devriyelerin ilgi çekici olduğunu ifade eden Özge Yetkin, "Bizim için de bir değişiklik, farklı bir şey. Atlar benim çok sevdiğim hayvanlar. Bu yüzden de çok mutlu oldum. Daha önce yılbaşında görmüştüm. Burada yine gördüm." diye konuştu.

Atlı polislerin belirlenen güzergahlardaki devriye görevleri 8 Temmuz'a kadar sürecek.