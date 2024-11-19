ATM\'de Tabancayla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde ATM'de işlem yaparken tabancayla boynundan vurulan Ali Gültekin (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 14 Kasım'da Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 19 suç kaydı bulunan Ali Gültekin, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada husumetlisi olduğu K.D. (17) tarafından boynundan tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.D. ve olay anında yanında olan M.A. (17) ile S.K. (16) bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ali Gültekin, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, K.D.'nin 6, M.A.'nın 2, S.K.'nin ise 8 suç kaydı olduğu belirtildi.