ATMACA Füzesinin Kara Hedeflerine Yönelik Başarılı Testi

28.03.2026 02:19
ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi, TCG Burgazada gemisinden gerçekleştirilen test atışında belirlenen kara koordinatını tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATMACA'nın yeni kabiliyetiyle hem deniz hem de kara hedeflerine karşı etkin olacağını belirtti. Elde edilen başarı, savunma sanayiindeki sistem entegrasyonunu ve operasyonel yetenekleri güçlendirmektedir.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi, TCG Burgazada gemisinden ateşlenerek belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ATMACA füzesinin yeni kabiliyetine ilişkin önemli gelişmeyi duyurdu. Görgün, paylaşımında, "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu. Bu kabiliyetle ATMACA; yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, aynı zamanda kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir angajman yeteneği kazandığını sahada ortaya koymuştur. Milli veribağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazanan sistem; dinamik harekat ortamlarında yüksek esneklik ve operasyonel üstünlük sağlamaktadır. Denizden karaya uzanan bu çok boyutlu etki alanı; savunma sanayiimizin sistemler arası entegrasyon kabiliyetini ve harekat sahasındaki derinliğini bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli başarıda emeği geçen başta ROKETSAN olmak üzere tüm paydaşlarımızı, mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü liderlik, bu kazanımların en önemli itici gücünü oluşturmaktadır" dedi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Denizden karaya kusursuz isabet. Leventlerimizin vurucu gücü ATMACA gemisavar füzemiz, TCG BURGAZADA gemimizden gerçekleştirilen test atışında kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
