Atmaca Saldırısı Kaz Yavrusu Yaraladı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde atmaca saldırısında boynundan yaralanan kaz yavrusuna pansuman yapıldı.
İlçede dün akşam üzeri bir vatandaşa ait kaz yavrusu, bahçede otladığı sırada atmacanın saldırısına uğradı.
Saldırıda kaz yavrusu boynundan yaralandı.
Kaz yavrusu, tedavi için veteriner hekime ulaşılamaması üzerine sahibi tarafından Karakoçan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Hastanede güvenlik görevlisi tarafından hayvanın yaralanan boynuna pansuman uygulandı.
