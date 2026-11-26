(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve heyetini kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve heyetini kabul etti. Görüşmeye ilişkin Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Ticaret Odası Başkanı Sn. Gürsel Baran ve yönetimi ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile dostu ekosistem anlayışının güçlü bir karşılık bulduğu, kadınların ve engelli bireylerin istihdam imkanlarının arttığı bir ticaret dünyası için atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, hayatın her alanında aile kurumunu gözeten uygulamaları yaygınlaştırmak için istişare iklimini güçlendirmeyi sürdüreceğiz."