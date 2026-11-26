ATO heyeti, Bakan Göktaş'la kadın ve engelli istihdamı için ortak adımları görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve heyetini Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede aile dostu ticaret ekosistemi ile kadınların ve engelli bireylerin istihdam imkanlarını artıracak ortak adımlar değerlendirildi.
(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve heyetini kabul etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve heyetini kabul etti. Görüşmeye ilişkin Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ankara Ticaret Odası Başkanı Sn. Gürsel Baran ve yönetimi ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile dostu ekosistem anlayışının güçlü bir karşılık bulduğu, kadınların ve engelli bireylerin istihdam imkanlarının arttığı bir ticaret dünyası için atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, hayatın her alanında aile kurumunu gözeten uygulamaları yaygınlaştırmak için istişare iklimini güçlendirmeyi sürdüreceğiz."
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